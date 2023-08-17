Издание TMZ сообщает, что Асгари подал на развод со всемирно известной певицей, назвав причиной для расторжения брака «непримиримые разногласия», информирует «НБН».

После свадьбы молодожены заключили контракт. Согласно документу, фитнес-тренер в случае разрыва отношений со знаменитостью не получит ни копейки от ее состояния в 60 миллионов долларов.

Чтобы получить деньги муж Спирс решил ее шантажировать. Как сообщил журналистам источник, Асгари угрожает обнародовать чрезвычайно позорную информацию о поп-принцессе, если ему не заплатят.

Также СМИ пишут, что фитнес-тренер обвиняет звезду в измене и между ними якобы часто происходили ссоры. Вероятно, это также подтолкнуло его к расторжению брака.

Как сообщалось, Ани Лорак снимается для талант-шоу пропагандистского телеканала «НТВ».