В интервью Алине Доротюк телеведущий рассказал, что до полномасштабной войны он дружил и сотрудничал с Винником. Продюсер пригласил артиста в свой проект «Скажене весілля», информирует «НБН».

По словам Горбунова, певец тщательно заботился о своем имидже и не спешил соглашаться на сьемки в комедийном фильме. Однако в конечном итоге музыкант принял участие в проекте, о чем не пожалел.

Говоря о бегстве артиста в Германию, продюсер отметил, что не может сказать, примут ли его украинцы, возможно этому будут рады поклонницы певца.

В интервью Горбунов рассказал и об отношениях со своим кумом Потапом, который вернулся в Украину в сентябре прошлого года. Шоумен отметил, что он продолжает общаться с рэпером и находится с ним в дружеских отношениях.

Телеведущий добавил, что на месте кума он бы вернулся домой раньше, однако он не имеет права кому-то что-то указывать, ведь каждый волен совершать те поступки, которые считает нужными.

Напомним, что ранее Потап назвал упреки украинцев «чушью», комментируя скандалы вокруг него.