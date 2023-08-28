В интервью «24 каналу» бывшие участники популярного талант-шоу признались, что во время «Х-фактора» практически не общались с Марченко, кроме того, прошло много времени с момента съемок, поэтому им сложно вспомнить какие-то подробности, информирует «НБН».

При этом музыканты признались, что у дочери скандальной телеведущей, которой на тот момент было 12 лет, они были фаворитами. Девочка регулярно приходила на эфиры, чтобы поддержать группу и дарила подарки любимым исполнителям.

Отметим, что бывший участник «Х-фактора» MELOVIN ранее в соцсетях заявлял, что доброта и забота – образ жены Медведчука на шоу. Ведущая хорошо играла на публику перед камерами, а за кадром унижала юного исполнителя, была грубой и бестактной.