В интервью YouTube-каналу «Ґрунт» музыкант рассказал, что он выступает в различных точках фронта и приобщает к этому своих коллег по сцене. Однако соглашаются петь на передовой не все звезды, информирует «НБН».

По словам Серги, обещала выступить для защитников на фронте поп-дива Тина Кароль, однако за день до поездки на передовую «съехала». Боец не исключает, что у знаменитости находились причины для отказа, однако главной причиной он считает страх.

При этом артист предположил, что любимица украинской публики может присоединиться к выступлениям для военнослужащих в госпиталях.

Напомним, уроженка Украины Таисия Повалий приняла участие в «патриотических» концертах в России. Певица призвалась в любви государству-террористу и оскорбляла соотечественников в комментариях пропагандистским СМИ.