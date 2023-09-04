В интервью для YouTube-канала «DW Українською» Кондратюк рассказал, что после аннексии полуострова и начала войны на востоке Украины жена Медведчука замолкла, что вызвало у него беспокойство, информирует «НБН».

По словам продюсера, тогда Марченко продолжала работать в проекте «Х-фактор» и он поинтересовался у руководителей телеканала, скажет ли телеведущая что-нибудь относительно событий в Крыму и на Донбассе. На это ему ответили, что жена пророссийского политика «взрослая девочка» и за ней «будут следить».

Вскоре сама Марченко начала демонстрировать свою предательскую позицию, находив оправдание вторжению РФ на территорию Украины. По словам шоумена, она заявила, что «народ Крыма и Донбасса» может иметь свою точку зрения.

«Мне кажется, не все дружат с мозгами», — тогда ответил Кондратюк жене Медведчука на озвученные ею нарративы российской пропаганды.

Ранее вспомнили о том, какой была Марченко за кадром «Х-фактора» музыканты группы MBreeze.