В интервью для YouTube-канала «Люкс ФМ» певец признался, что Могилевская «реально изменила его жизнь». По словам музыканта, любимица украинского слушателя сделала из него артиста, информирует «НБН».

Дантес отметил, что популярная исполнительница выбрала его на кастинге, поверила в него. Артист отметил, что ему было хорошо работать с Могилевской, поскольку сотрудничество со знаменитостью научило многому. Естественно, не обходилось без «неприкольных» ситуаций, однако певец остается благодарным своей бывшей наставнице.

«Она большой молодец», — резюмировал Дантес.

Напомним, продюсер Игорь Кондратюк вспомнил о том, как еще на «Х-факторе» телеведущая Оксана Марченко оправдывала российское вторжение в Украину. Он рассказал, какие пропагандистские нарративы озвучивала жена кума Путина.