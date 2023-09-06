Повалий засветилась в оккупированном Луганске, где выступала перед российскими захватчиками и коллаборантами. Компанию скандальной певице составил поклонник кремлевского диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Александр Михайлов, информирует «НБН».

Вместе путинские артисты исполнили песню «На дальнем берегу». Кадры выступления, которое транслировалось в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1», опубликовал фан-аккаунт Повалий в Instagram.

Помимо этого, убийц украинцев приехали развлекать другие российские звезды, в частности Сергей Шакуров, Владимир Стеклов и Лариса Долина. Также с циничной речью выступил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, который заявил, что «народ Донбасса идет своей правильной дорогой».

Отметим, что в конце августа Повалий выступила в двух городах РФ. Артистка во время «патриотичных» концертов и вне сцены признавалась в любви стране-агрессору и оскорбляла украинцев.