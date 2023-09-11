В своем Telegram-канале пропагандист выразил недовольство участием Лорак в музыкальном проекте. По мнению телеведущего, организаторы шоу намеренно пропихивают в эфир «патриотку Украины», информирует «НБН».

Осташко пишет, что выбор продюсеров программы нельзя объяснить небывалыми рейтингами «помощницы ВСУ», так как россияне «предателей не любят». Псевдожурналист задался вопросом, почему судейское кресло не отдали знаменитости, которая не выступала против страны-агрессора, предположив, что в руководстве «НТВ» могут быть те, кто поддерживает украинскую армию.

Также пропагандист нашел на замену Лорак «патриотку», которая уже была тренером в этом шоу два сезона, а сейчас поет для оккупантов в госпиталях – Ирину Дубцову.

Телеведущий считает, что организаторам проекта «плевать, кого ставить в эфиры». Осташко добавил, что весь канал «НТВ» нужно проверить на «пробандеровские взгляды», учитывая, что Лорак якобы тратит свою зарплату на поддержку ВСУ.

Отметим, что на фоне проблем с концертной деятельностью «голубка мира» согласилась сниматься в шоу вместе с артистами Путина.