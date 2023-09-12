Лорак опубликовала на своей Instagram-странице пост, в котором предусмотрительно закрыла комментарии. Певица пожаловалась, что в последнее время о ней распространяют много лживой информации, информирует «НБН».

По словам артистки, еще 15 лет назад она получила много любви и признания от простых россиян, а сейчас она «по зову сердца» помогает семьям, детям-сиротам и беженцам из Украины в РФ. В очередной раз знаменитость попыталась заверить, что она не оказывает никакую военную помощь.

«Голубка мира» заявила, что она – «певица, а не политик» и верит в то, что всех людей в мире может объединить только «любовь и музыка». Лорак также обратилась к СМИ, посоветовав им заниматься «честной журналистикой» и перестать манипулировать ее именем.

Напомним, что российские пропагандисты возмущены участием Лорак в музыкальном шоу на «НТВ». Псевдожурналист Руслан Осташко заявил, что продюсеры проекта намеренно проталкивают ее в эфиры вместо того, чтобы посадить в кресло тренера «патриотку» Ирину Дубцову.