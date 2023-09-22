В интервью «УНИАН» Путинцев сравнил поведение Винника после выезда за границу с поступками рэпера Потапа. Продюсер считает, что кумир «волчиц» поступил умнее, не появляясь в публичном пространстве, информирует «НБН».

По словам Путинцева, беглый артист, в отличие от Алексея Потапенко, не выпускал патриотические песни, а просто хранил молчание и чего-то ждал. И этого «нейтрального молчуна», как считает продюсер, сложно в чем-то обвинить.

Говоря о будущем звезды, Путинцев предположил, что певец навсегда останется жить за границей. Хорошо устроиться в Европе знаменитость сможет за счет достаточного количества заработанных денег, например, откроет небольшой бизнес.

Продюсер считает, что место Винника на украинской сцене пустовать не будет. Артиста сможет заменить Андрей Кравченко, которого называют его копией.

Ранее о бегстве Винника, с которым он сотрудничал и дружил, в Европу высказался телеведущий и продюсер Юрий Горбунов.