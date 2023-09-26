На своем YouTube-канале Демин заявил, что Гайтана может находиться в Швейцарии. К такому выводу ведущий пришел, проанализировав новый снимок, который опубликовал в своем Instagram-аккаунте муж и продюсер артистки Алекс Эссами, информирует «НБН».

Возлюбленный певицы разместил на странице в Сети фотографию, сделанную на звукозаписи Powerplay, которая находится в Швейцарии. Демин не исключает, что звездное семейство сейчас может находиться именно в этой стране.

Ведущий добавил, что не раз писал артистке и ее мужу с просьбой дать интервью, однако они читают и ничего не отвечают на его сообщения.

Ранее украинский блогер Богдан Беспалов также сообщал, что Гайтана и ее муж отказываются давать интервью. Он предположил, что именно продюсер знаменитости не дает ей выходить в публичное пространство, заниматься творчеством и выпускать новые хиты.