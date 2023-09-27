В программе «Однажды» на российском телеканале «НТВ» Лорак рассказала, что она передает деньги фонду «Счастливое детство.ru» в стране-агрессоре. Организация оказывает помощь детям, которые, по словам Лорак, пострадали «из-за этой ситуации», то есть из-за вторжения РФ в Украину, информирует «НБН».

Пропагандисты в программе подчеркнули, что артистка помогает детям-сиротам и беженцам из Донетчины, Луганщины и Запорожья. Соответственно, маленькие украинцы находятся на территории государства-террориста, куда их депортировали оккупанты, отдав под опеку фондов.

Певица рассчитывает, что российские власти обеспечат этих детей и построят для них квартиры. По всей видимости, «голубка мира» не стремится помочь юным гражданам Украины вернуться домой.

Ранее Лорак жаловалась на травлю СМИ и пыталась оправдаться перед россиянами за «помощь ВСУ».