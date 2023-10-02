Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты народного голосования за лидеров российской эстрады. Первое место заняла путинистка Полина Гагарина, набрав 19 %, за ней расположилась еще одна поклонница кремлевского диктатора Лариса Долина – ее выбрали 11% респондентов, информирует «НБН».

Тройку лидеров закрыла Anna Asti. Предательницу Украины считают лучшей певицей в стране 6% россиян. К слову, уроженка Черкасс недавно получила гражданство страны-оккупанта.

В рейтинг лучших российских артисток ВЦИОМ вошла и Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево. Певица, заявлявшая, что она замужем за РФ, набрала 3% голосов.

Напомним, что ранее Anna Asti заявляла, что хочет выпустить песню на украинском языке. Блогер Богдан Беспалов объяснял, зачем это любимице российских слушателей.