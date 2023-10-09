Фронтмен группы «Антитела» в интервью «Голосу Америки» напомнил, что из-за российского вторжения ему с женой пришлось пережить разлуку длиной в полтора года. Сохранением брака, по словам Тополи, они с Alyosha частично обязаны детям, информирует «НБН».

По словам артиста, во многом они с женой живут ради детей и подстраивают под них свои планы. Также в его браке работает «рецепт» — он и Елена стараются подниматься над всеми разногласиями.

Супруги включают режим «согласия и примирения». Иногда звездам приходится на что-то закрывать глаза, попросить прощение у партнера или простить его. Музыкант надеется, что им удалось сохранить семью в это сложное время на десятки лет вперед.

Ранее Alyosha признавалась, задумывались ли они с мужем о разводе.