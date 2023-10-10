Украинский блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале рассказал, что MARUV решила возвращаться в шоу-бизнес страны-агрессора. Об этом свидетельствуют релизы звезды на русском языке и реклама в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте», информирует «НБН».

Он напомнил, что недавно артистка анонсировала выпуск новой песни Big Mama Boss, вкладываясь в рекламу на российских платформах. Налоги идут в РФ, а потом из них Кремль берет деньги на продолжение войны против Украины.

Пока неизвестно местонахождение скандальной певицы, однако Беспалов не исключает, что она может вернуться либо уже вернулась с Российскую Федерацию. Блогер констатировал, что за время полномасштабной войны MARUV наконец-то определилась, какую аудиторию она хочет развлекать.

Ранее Беспалов заявлял, что предательница решила «переждать» войну и придумала, как будет оправдывать свое молчание после победы Украины.