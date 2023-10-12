В эфире ток-шоу на телеканале АВС Шон Пенн рассказал о своем фильме Superpower. Кинолента рассказывает о президенте Владимире Зеленском и несокрушимом украинском народе, информирует «НБН».

Звезда раскрыл, что изначально он хотел снять документальный фильм о комике, который стал главой государства. Для этой цели накануне полномасштабной войны американцы приехали в столицу Украины. Съемочная группа известного актера не покинула страну после 24 февраля, а решила продолжить съемки.

Режиссер был удивлен тем, что украинский лидер не отменил встречи и нашел время для записи интервью в бомбоубежище. Также президент посмотрел черновой вариант фильма.

Знаменитость расхвалил главу Украины на весь мир, отметив, что Зеленский отличается от других влиятельных людей своей искренностью и в каждом моменте кинокартины Superpower он был именно таким.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что восхищается Зеленским и считает его самым популярным человеком в мире.