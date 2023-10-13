В интервью Славе Демину Тарабарова прокомментировала отношения с Дантесом, которые длились почти три года. До свадьбы с продюсером Алексеем Бондарем певица предпочитала не распространяться о своей личной жизни, чтобы не отвлекать внимание публики от ее творчества, информирует «НБН».

По словам звезды, они с Дантесом были «не очень хорошими детьми», токсичными друг для друга. В отношениях знаменитостей, на которых в юном возрасте свалилась слава, не было взаимного уважения, а со стороны музыканта и верности.

Артистка призналась, что несколько раз они намеревались узаконить отношения. Однако они постоянно ссорились и до свадьбы дело так и не дошло. После расставания исполнители не общались и какое-то время при встрече не здоровались.

Сейчас, по словам Тарабаровой, они повзрослели. Певица отметила, что Дантес всегда был классным и она гордится тем, кем он стал.

Напомним, Дантес рассказал, какая украинская певица изменила его жизнь.