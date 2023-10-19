Красная в комментарии российскому пропагандистскому изданию «Комсомольская правда» заявила, что Брежнева просила Меладзе публично осудить вторжение войск РФ в Украину, информирует «НБН».

По ее словам, композитор отказался выполнить просьбу жены, поскольку он владелец продюсерского центра в стране-агрессоре и имеет немало недвижимости там.

Красная утверждает, что на этой почве якобы в звездной паре произошел разлад, и они разъехались, оставшись чуть ли не врагами. Она добавила, что украинская артистка сейчас проживает в Прибалтике, а ее бывший муж – в Италии.

Ранее Брежнева признавалась, что не ощущает никакого негатива к Меладзе, который по-прежнему помогает продвигать творчество бывшей возлюбленной.

Напомним, украинская певица Светлана Тарабарова рассказала подробности отношений с Владимиром Дантесом, объяснив, почему они так и не поженились.