Российское издание «Медуза» раскрыло «систему покаяний» Кремля для знаменитостей РФ, которые осудили вторжение путинских оккупационных сил в Украину, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что российских звезд могут вычеркнуть из «черного списка», если они выполнят ультиматум властей государства-террориста. Артисты с антивоенной позицией теряют работу в РФ, поскольку им «перекрывают кислород» на всех уровнях.

Так произошло с фронтменом группы «Звери» Ромой Билыком. В прошлом году он публично осудил кровавую политику Кремля, однако внезапно в конце лета приехал на Донбасс развлекать оккупантов.

Российский продюсер в комментарии изданию рассказал, что рок-музыканта «просто сломали», надавив на его слабость – деньги. Чтобы артист смог вернуться к концертной деятельности в РФ, ему приказали выступить перед захватчиками на Донбассе.

Звездам, которые боятся ехать в зону боевых действий, российское руководство предлагает альтернативные шаги – публично покаяться, записать видео в поддержку так называемой «СВО», выступить в госпитале перед «освободителями», помочь фонду, который удерживает депортированных детей из Украины и т.д. Такой путь для себя избрала Ани Лорак.

Ранее певица Оля Полякова рассказала, что в начале полномасштабного вторжения РФ украинские знаменитости получали угрозы от главного чеченского боевика Рамзана Кадырова и российского рэпера Тимати.