В комментарии пропагандистскому Telegram-каналу SHOT депутат РФ предложил свои варианты наказаний для российских знаменитостей, которые отказались поддерживать так называемую «спецоперацию», информирует «НБН».

Политик предложил поделить медийных персон, которые после начала полномасштабной войны покинули родину на «предателей поменьше» и «предателей побольше».

Для первой категории звезд, которые возвращаются домой, Свинцов предлагает ввести специальный налоговый режим. 95% налогов со своих доходов артисты должны отдавать на поддержку «СВО», инвалидов и многодетных семей.

Для знаменитостей, которые осудили войну, однако хотят вернуться на родину, депутат Госдумы предложил другое наказание. По его словам, таких людей нужно батогами выпороть на Красной площади, чтобы они на коленях просили прощения у Путина и сограждан.

Ранее СМИ рассказали, как Кремль предлагает «покаяться» артистам, которые выступили против российского вторжения в Украину.