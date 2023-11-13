Беспалов в новом выпуске на своем YouTube-канале рассказал инсайдерскую информацию, которую получил из окружения Винника в Германии. Якобы команда исполнителя начала разрабатывать план его возвращения на украинскую сцену, однако перед этим артист отправится в тур по Европе, информирует «НБН».

По словам блогера, из-за финансовых трудностей певец не может жить как раньше на широкую ногу, поэтому ему нужно давать концерты и зарабатывать. Беспалов отметил, что «хоть какие-то мозги у Олега остались», поскольку он осознает, что возвращаться в Украину ему будет непросто.

Поэтому Винник с командой якобы ломают голову над тем, как ему начать выступать перед беженками-«волчицами». Вероятно, звезда будет подавать эти концерты под соусом помощи ВСУ, так как у него есть свой благотворительный фонд.

Блогер допускает, что певец может вернуться к украинскому слушателю на европейской сцене не ради помощи защитникам, а ради собственного благосостояния. По его словам, у исполнителя нет ничего общего с Украиной.

Напомним, продюсер Денис Путинцев объяснил, как Винник может устроить свою жизнь за границей.