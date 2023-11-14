В своем Instagram-аккаунте знаменитость сообщила, что она 20 лет работала с лейблом Lavina Music, однако недавно решили прекратить свое сотрудничество, информирует «НБН».

По словам Гайтаны, согласно договору с Lavina Music, теперь она имеет права на все песни, альбомы и клипы, созданные в сотрудничестве с лейблом с 2003 года. Артистка анонсировала новый творческий этап и пообещала порадовать поклонников новой музыкой.

Блогер Богдан Беспалов в комментарии журналистам OBOZ.UA высказался о грандиозных планах знаменитости. По его мнению, у украинского слушателя есть запрос на песни Гайтаны, однако успех будет зависеть от вектора творчества, который выберет певица.

Звездный обозреватель хотел бы услышать новые хиты певицы с ее фирменным сочетанием из украинской лирики и экзотического тембра голоса. Беспалов считает, что ошибка в выборе репертуара может стать «Титаником» для ее карьеры.

Ранее ведущий Слава Демин предположил, куда могла уехать артистка, которая не раскрывает свое местонахождение.