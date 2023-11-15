В интервью блогеру Богдану Беспалову Бадоев объяснил, почему от готов сотрудничать с Потапом, несмотря на его скандальный бэкграунд. Клипмейкер отметил, что в начале полномасштабной войны рэпер вступился за его подопечного, певца Макса Барских, информирует «НБН».

По словам режиссера, в марте прошлого года Барских осудил нападение российских войск на Украину, назвал страну-агрессора «дырявой» и сообщил, что вычеркнул ее из своей географии. На высказывания украинского артиста тогда отреагировал рэпер Тимати, который грубо оскорбил певца.

Потап встал на защиту соотечественника, обратившись к российской звезде. Он отметил, что артист Путина мог бы сделать послание другого содержания о происходящем в Украине, однако вместо этого выбрал «наехать» на Барский, который сказал правду.

Бадоев подчеркнул, что именно рэпер первый сказал слово после «нападения» Тимати на его подопечного, сделав это искренне и по-мужски. Режиссер заверил, что он готов помочь Потапу преодолеть репутационный кризис, если тот обратится к нему за советом.

Ранее Беспалов рассказал о плане возвращения Олега Винника на украинскую сцену.