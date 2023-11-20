Как информирует «НБН», об этом говорится в материалах российских СМИ, а также базе розыска МВД Российской Федерации.

В материалах уточняется, что певицу из Украины в России объявили в розыск в средине октября текущего года. Согласно информации СМИ, Джамала обвиняется в распространении «фейков» об армии России.

В ноябре российский суд заочно арестовал Джамалу.

Насколько известно, в 2016 году Джамала, представляя Украинское государство, одержала победу на конкурсе «Евровидение» с песней о сталинской депортациимкрымскотатарского народаю Также певица публично осуждает незаконную аннексию Крыма Россией.

В апреле 2022 года уже сообщалось о том, что Джамала получила запрет на въезд в Россию на 50 лет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Джамала активно собирала деньги для армии Украины.