В интервью Славе Демину певица заявила, что Фарион раскалывает наше общество, кроме того, такие заявления о русском языке вызывают сопротивление у некоторых украинцев, информирует «НБН».

По словам звезды, на сегодняшний день языковой вопрос – открытая рана для жителей Украины и экс-нардеп своими скандальными заявлениями будоражит ссоры. Приходько отметила, что Фарион «не несет праведное, а несет грешное».

Певица считает, чтобы привлечь к себе внимание стоит поднять языковой вопрос, однако во время войны эти конфликты неуместны и нужно сосредоточиться на объединении общества ради победы, сохранения страны и жизней военных.

Знаменитость добавила, что упреки Фарион в адрес защитников и сограждан может побуждать их принципиально не переходить на украинский язык.

Напомним, что Фарион «сдала» ФСБ крымского студента, который ожидает деоккупации полуострова. Оккупанты пообещали преподавательнице награду за «помощь».