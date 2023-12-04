В интервью изданию OBOZ.UA, отвечая на вопрос, существуют ли «хорошие русские», Суханов заявил, что он против такой категории. По словам журналиста, звезды-граждане РФ могут в нашу страну везти помощь тоннами и заявлять о поддержке Украины, за что нужно быть благодарными. Однако важно помнить, что они не избавились от российского паспорта и являются чужими нам людьми, информирует «НБН».

Телеведущий подчеркнул, что «хорошие русские» могут осуждать вторжение, при этом не выступать против того, что происходит у них на родине. Суханов добавил, что такие оппозиционеры только «разводят разговоры» и не могут доказать, что они способны что-то отстоять.

Также журналист объяснил, почему он пока не может избавиться от своего российского паспорта, срок действия которого истек в мае. Он рассказал, что на этот документ он покупал квартиру в Юрмале, которую нужно переоформить. Суханов заверил, что как только бумажная волокита закончится, он выбросит паспорт государства-террориста.

Напомним, музыкант, защитник Украины Коля Серга объяснил, что помогло ему «забыть» русский язык.