Отец Спирс был опекуном знаменитости с 2008 по 2021 год из-за ее проблем с алкоголем и наркотиками. Певица была недовольна тем, что он 13 лет руководил ее жизнью и распоряжался ее имуществом и жаловалась на его издевательства в течение этого времени, информирует «НБН».

Однако сейчас артистка может помириться с отцом. Издание TMZ сообщило, что у 71-летнего Джейми Спирса в одной из ног обнаружили обширную инфекцию. После пяти операций, которые не помогли сдержать заражение, врачи ампутировали ему конечность.

Таблоид, ссылаясь на слова инсайдеров, заявил, что у отца поп-принцессы обострились другие болезни, также он впал в депрессию. В частности, мужчина находится в подавленном состоянии из-за скандала вокруг его опекунства над дочерью.

Журналисты пишут, что в последнее время звезда стала мягче относиться к отцу, призналась, что скучает по нему и даже заявила о готовности помочь ему финансово.

Напомним, что поп-икона разводится со своим мужем Сэмом Асгари. СМИ узнали, чем он шантажирует знаменитость.