В интервью изданию OBOZ.UA режиссер рассказал, что он многие годы считал певицу своим другом и после полномасштабного нападения российской армии на Украину он больше месяца ожидал от нее антивоенного заявления, информирует «НБН».

Помимо этого, певица знала, что на момент начала войны Боднарчук был с женой и тремя детьми в доме под Киевом. Однако артистка ни разу не поинтересовалась, что с ним и с его семьей. Звезда так и не осудила российское вторжение, поэтому режиссер вычеркнул ее из своей жизни раз и навсегда.

Боднарчук работал над несколькими шоу знаменитости, в частности над концертами DIVA, а также выступал креативным продюсером клипа на песню «Мальвы». По его словам, в 2014 году именно он убедил артистку спеть эту балладу Владимира Ивасюка.

По его словам, тогда такое предложение артистке казалось правильным, однако сейчас это сотрудничество с ней выглядит как «апофеоз цинизма».

Ранее стало известно о том, что Ани Лорак финансово поддерживает депортацию украинских детей в Россию.