Соловий в своем Instagram-аккаунте сообщила поклонникам, что россияне не впервые нагло воруют ее произведения. Знаменитость отметила, что в этом случае речь идет о присваивании культурного наследия нашей страны, информирует «НБН».

Как оказалось, певица получила множество сообщений с фрагментами ледового шоу российской фигуристки Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по произведению украинского писателя Николая Гоголя, где для номера был использован ее хит «Тримай».

Жене Пескова было недостаточно просто украсть песню украинской звезды, композиция была переведена на русский язык. Соответствующим видео выступления она похвасталась в Instagram.

Позже Соловий рассказала, что фигуристка также присвоила и перевела на русский язык легендарный «Щедрик» Николая Леонтовича и песню «Ніч яка місячна», которую для шоу исполнила Ани Лорак с Александром Панайотовым.

Звезда заявила, что не намерена мириться с ситуацией и будет судиться с теми, кто без разрешения присвоил и перевел на русский язык ее композицию.

Напомним, украинский режиссер Олег Боднарчук признался, какую совместную работу с Ани Лорак в 2014 году считает «апофеозом цинизма».