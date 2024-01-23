Во вторник, 23 января, Бардаш в своем Telegram-канале показал свою фотографию с паспортом страны-агрессора в руках. Снимок скандальный продюсер сделал на фоне портрета президента-агрессора, военного преступника Владимира Путина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatiс.

В комментарии пропагандистским СМИ Бардаш сообщил, что он «очень счастлив» получить гражданство государства-террориста и «получил удовольствие», когда во время присяги раздавался гимн агрессивной страны.

Отметим, что о намерении получить паспорт РФ экс-продюсер известных групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и певца Wellboy заявлял еще в сентябре 2022 года. Помимо этого, ранее Бардаш назвал себя «русским человеком», РФ – «великим и могучим государством», а также восторженно поздравлял главу Кремля с днем рождения.

Ранее телеведущий Алексей Суханов объяснил, почему до сих пор не избавился от российского паспорта.