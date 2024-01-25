В четверг, 25 января, Тине Кароль исполнилось 39 лет. Однако знаменитость в этот день не устраивает праздник уже с 2010 года. Ранее звезда украинской сцены в своем Instagram признавалась поклонникам, почему в ее жизни сложилась такая «традиция», информирует «НБН».

По словам народной артистки, с 25 лет, как только она со своим супругом, продюсером Евгением Огиром начали бороться за его жизнь, знаменитость не отпраздновала ни одного дня рождения. Тогда возлюбленному певицы поставили неутешительный диагноз – рак желудка. От этой болезни он умер в апреле 2013 года, что стало большим ударом для Кароль.

Поп-дива отмечала, что ее день рождения – обычный рабочий день. 25 января она проводит в студии звукозаписи, на съемках или убегает от лишних глаз.

Ранее Тина Кароль вспомнила, как в 2006 году представляла нашу страну на «Евровидении». Артистка призналась, что ей стыдно за конкурсный номер.