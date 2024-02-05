Кароль опубликовала кадры подготовки к выступлению на Нацотборе, показав, как она за кулисами собиралась для выхода на сцену. Звезда решила отказаться от привычного образа поп-дивы, представ перед зрителями в повседневной одежде, без грима и прически, информирует «НБН».

По словам артистки, она умышленно не стала надевать концертный наряд, делать укладку и макияж, чтобы не отвлекать внимание слушателей от новой песни «Троянди». Многие комментаторы под видео оценили решение Кароль сконцентрировать внимание на пронзительном и мощном вокале, однако некоторые увидели в ее выступлении плагиат.

В 2023 году на церемонии вручения «Оскар» эпатажная американская певица Леди Гага вышла на сцену в кедах, черной футболке, джинсах, с собранными в «колосок» волосами и без яркого макияжа. Некоторые украинцы решили, что Тина Кароль «вдохновилась» выступлением западной знаменитости.

Ранее стало известно, почему певица не празднует свой день рождения уже 14 лет.