Пятый сезон «Танцев со звездами» подвергся беспощадной критике, так как украинцы считали недопустимым участие Марченко в шоу. По словам Завадюка в интервью Алине Доротюк, теледива попала в проект благодаря интересу со стороны определенной части аудитории, а не потому, что ее кто-то продвигал, информирует «НБН».

Продюсер отметил, что еще шесть лет назад, несмотря на скандальную репутацию Медведчука, его жена производила впечатление патриота Украины и адекватного, понятного и профессионального человека. Он вспомнил, что телеведущая общалась на украинском и была против, чтобы судьи говорили на любом другом языке.

Отметим, что после проекта Марченко заявляла, что согласилась участвовать в шоу, чтобы «навести шорох в этом болоте». Жена кума Путина утверждала, что руководители телеканала хотели «цинично, подло и коварно» ее дискредитировать.

Ранее продюсер Игорь Кондратюк заявлял, что телеведущая не скрывала свою предательскую позицию еще на шоу «Х-фактор», оправдывая оккупацию Донбасса и Крыма.