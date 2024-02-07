После выступления Jerry Heil и alyona alyona на Национальном отборе у члена жюри Андрея Данилко возникли претензии относительно образов, подачи песни и постановки номера. Артист отметил, что им нужно взаимодействовать, а не «жить отдельно» на сцене, информирует «НБН».

В интервью на «Радио Промінь» представительницы Украины на «Евровидении» в Мальме заверили, что они изменят конкурсный номер, учитывая замечания и пожелания судей Нацотбора и зрителей.

По словам Jerry Heil, у них было другое виденье относительно номера и светового шоу. Певица подчеркнула, что им с alyona alyona нужно дать быть органичными на сцене, чтобы получился «тотальный синхрон».

Ранее поп-дива Тина Кароль вспомнила, как представляла Украину на «Евровидении-2006». Певица призналась, что ей стыдно за то выступление.