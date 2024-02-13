Зрители Национального отбора призвали Jerry Heil и alyona alyona выбрать другие костюмы для выхода на сцену на «Евровидении». На Нацотборе певицы выступали в черных нарядах и были мало заметны, поскольку сливались с фоном. Кроме того, некоторые украинцы сочли их образы траурными, информирует «НБН».

Фото – instagram.com/alyona.alyona.official

Рэперша в своем Instagram-аккаунте объяснила поклонникам, что она любит черный цвет. В ее гардеробе звезды много черных вещей, которые являются частью ее стиля.

По словам alyona alyona, через образ total black она может выражать свои чувства и эмоции. Артистка считает, что черный цвет не всегда символизирует что-то негативное.

Ранее Jerry Heil и alyona alyona ответили, будут ли менять постановку конкурсного номера для «Евровидения».