На сайте государственных закупок Prozorro обнародовали сумму, которая была потрачена на производство Нацотбора – 11 миллионов гривен. Соответствующая новость вызвала бурное обсуждение в обществе, некоторые украинцы призывали Jerry Heil и alyona alyona отказаться от участия в «Евровидении», информирует «НБН».

В комментарии СМИ Jerry Heil заявила, что считает важным участие нашей страны в таком масштабном песенном конкурсе. Певица считает, что культурная дипломатия обладает мягкой силой, которая не раз играла решающую роль во многих исторических событиях.

Артистка напомнила, что благодаря победе на «Евровидении-2022» украинская группа Kalush Orchestra привлекла внимание международного сообщества к войне. Помимо этого, музыканты продали свой «хрустальный микрофон» за миллион долларов, а позже солист Олег Псюк продал свою розовую панаму. Вырученные деньги были направлены на помощь защитникам.

Певица добавила, что 11 миллионов гривен были потрачены на целое шоу Нацотбора, а не лично на нее и alyona alyona.

Как сообщалось, украинцы посоветовали Jerry Heil и alyona alyona выбрать другие образы для «Евровидения». Рэперша объяснила, почему вышла на сцену Нацотбора в черном наряде.