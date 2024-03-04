В интервью YouTube-каналу издания DW Українською Хлывнюк назвал мобилизацию в стране «необходимостью». По мнению исполнителя, военнообязанным нужно выбирать подразделение, которое им нравится, идти туда добровольцами и защищать мам, дочерей, сестер от изнасилований и убийств, а свои дома от разграбления и уничтожения, вместо того, чтобы дожидаться повестки, информирует «НБН».

Фронтмен группы «Бумбокс» считает, что те, кто взял оружие в руки после начала полномасштабной войны, продолжат бороться против оккупантов до самой смерти. Однако многие защитники истощены, поскольку не имеют ротаций.

По словам музыканта, сейчас уже не идет речь об армии и не армии поскольку война со страной-агрессором идет за существование украинской нации. Хлывнюк добавил, что мы должны либо отбиться от захватчиков и одержать победу, либо погибнуть.

Ранее певец Коля Серга, который два года назад встал на защиту Украины, а сейчас возглавляет «Культурный десант», рассказал, что ему помогло «забыть» русский язык.