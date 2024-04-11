Дан Балан и Тина Кароль были судьями в проекте «Голос країни», во время которого зрители начали подозревать, что артистов объединяют не только рабочие отношения. Уже несколько лет некоторые фанаты звезд продолжают разгонять в сети теорию о «романе» исполнителей, информирует «НБН».

Певец в своем Telegram-канале пожаловался, что группа DanTina терроризирует его близких и родных. Артист в очередной раз заявил, что с украинской знаменитостью близкими отношениями он не связан. Балан уточнил, что он не общался с Кароль уже два года.

По словам знаменитости, нет смысла в существовании группы DanTina, участники которой живут в иллюзиях и своими действиями вредят другим. Исполнитель призвал фанатов проснуться, заняться своей жизнью, уделять время своей семье, а не тратить его на негатив и жестокость.

Как сообщалось, фронтмен группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук рассказал, о каком решении он жалеет и извинился перед украинцами.