В интервью «Украинской правде» телеведущая, комментируя языковые скандалы с ее участием, рассказала, что ее не воспитывали в ненависти ко всему российскому, из-за чего она проделала долгий путь к переходу на украинский язык, информирует «НБН».

По словам Ефросининой, она не отказалась от русского языка десять лет назад после оккупации Крыма, так как на тот момент этот вопрос не стоял так остро и не вызывал внутри нее «импульсы». Кроме того, карьерный путь знаменитости прошел в толерантности к русскому.

Телеведущая считает, что украинцам нужно задуматься над амнистией явлений истории нашей страны до 24 февраля 2022 года и простить звезд, которые до полномасштабного вторжения РФ говорили на русском языке.

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