Jerry Heil в своем Telegram-канале сообщила поклонникам, что вчерашний выход на сцену песенного конкурса «Евровидения» не обошелся без казусов. По словам артистки, прямо во время выступления она травмировала колено, информирует «НБН».

Певица объяснила, что это произошло, когда она падала на колени на импровизированной горе. Знаменитость уточнила, что этот момент она раньше репетировала на полу без наклона. Уже на сцене, находясь на конструкции, которая стоит под углом, артистка не поняла, как рассчитать силу и ударилась.

Представительница Украины на «Евровидении» заверила поклонников, что чувствует себя хорошо и нет повода для беспокойства.

Отметим, что ранее упала на сцене alyona alyona во время генеральной репетиции конкурсного номера. Реперша не растерялась, быстро встала и без задержек начала исполнять свою партию.

Напомним, что гранд-финал «Евровидения», в котором выступят Jerry Heil и alyona alyona состоится в субботу, 11 мая. Ранее мы рассказывали, где украинцы могут посмотреть трансляцию конкурса.