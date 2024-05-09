Jerry Heil и alyona alyona ранее вылетели из тройки лидеров «Евровидения», однако после выступления в первом полуфинале шоу вернулись в нее. В рейтинге на сайте Eurovision World участницы из Украины заняли третью позицию, их шансы на победу составляют 8%, информирует «НБН».

Фото — eurovisionworld.com

Первое место в таблице занимает хорватский певец Baby Lasagna с хитом Rim Tim Tagi Dim (43%), он остается абсолютным фаворитом еврофанов и букмекеров.

Фото – eurovision.tv

На второй строчке таблицы разместился представитель Швейцарии Nemo с песней The Code (20%), который выступит во втором полуфинале в четверг, 9 мая.

Фото – eurovision.de

Напомним, финал песенного конкурса состоится в субботу, 11 мая.

Как сообщалось, во время выступления в первом полуфинале Jerry Heil получила травму. Певица рассказала, что ударилась коленом на сцене, сообщив о состоянии своего здоровья.