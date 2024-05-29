Кольцова в программе Weekend Show на телеканале М1 рассказала, что в 2019 году она как член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины занималась согласованием представителя на «Евровидении» от нашей страны. Тогда на Нацотборе победила MARUV, которая должна была участвовать в международном песенном состязании, информирует «НБН».

Украинцы раскритиковали MARUV за выступления в Российской Федерации. На это скандальная артистка заявила, что она «выбирает нести мир» своей музыкой. Позже стало известно, что она не едет на «Евровидение» в Израиль.

Лидер группы «Крихітка» вспомнила, что переговоры проходили непросто, ее обвиняли в том, что она не хочет «подписывать» представителя Украины на конкурсе, который выступает в РФ и хочет показывать тесные связи с шоу-бизнесом страны-агрессора.

По словам Кольцовой, тогда ее «прессовали очень сильно», однако она не рассказала, кто именно требовал отправить MARUV на «Евровидение».

Ранее блогер Богдан Беспалов сообщил о возвращении MARUV на российскую сцену и ее финансовой поддержке войны.