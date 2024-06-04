Исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко прослушал опубликованную в интернете запись разговора пранкера, который выдал себя за украинского лидера Владимира Зеленского, с рок-исполнителем.

После этого он написал на музыканта донос в Следственный комитет и Генпрокуратуру страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

В беседе с «главой Украины» Макаревич негативно высказался о так называемой «СВО», заявил, что он поддерживает его страну, а также ждет ее победы в войне. Он пожелал «Зеленскому» «все это выдержать».

Во вторник, 4 июня, стало известно, что СК РФ проводит доследственную проверку рок-исполнителя по делу об экстремизме.

Ранее Макаревич объяснял, почему россияне не будут устраивать протесты против российского вторжения в Украину. Певец рассказал, чем «более важным» заняты граждане страны-агрессора.