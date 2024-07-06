Винницкая в интервью изданию OBOZ.UA рассказала, что уход из «ВИА Гры» дался ей с трудом, кроме того, Меладзе стремился показать, что артисты без него никто и всячески мешал певице строить сольную карьеру.

По словам звезды, Меладзе не хотел, чтобы она покинула коллектив и убеждал ее остаться на нескончаемых встречах, информирует «НБН».

Однако после ухода из группы в одном из журналов артистка прочитала его слова о том, что продюсеры группы хотели, чтобы Винницкая покинула коллектив, так как пришла Вера Брежнева, которая «подойдет им больше».

Певица вспомнила, что ее как-то пригласили на музыкальный фестиваль «Таврийские игры», однако в последний момент выступление отменили. Оказалось, что приглашена была и «ВИА Гра», продюсеры которой потребовали от организаторов мероприятия выбрать, кого они больше хотят видеть на сцене.

Винницкая отметила, что Меладзе всегда очень боялся, что у кого-то из его бывших артистов будет успешная сольная карьера и стремился показать, что они без него никто. Однако еще около десяти лет певица поддерживала связь с экс-продюсером.

Знаменитость добавила, что она все равно благодарна Меладзе за то, что он разглядел в ней артистку, за полученный опыт и за то, что дал ей билет в жизнь.

Ранее Анастасия Приходько призналась, почему Меладзе не взял ее в «ВИА Гру».