Кондратюк в эфире «Киев24» резко высказался о предательнице Ани Лорак, которая на днях выступила на пророссийском фестивале в Беларуси. Артистка, которая молчит о войне в родной стране, заявила, что якобы ее самая большая мечта – «мир во всем мире». Также в мероприятии участвовала Таисия Повалий, которая активно распространяет пропаганду Кремля, информирует «НБН».

Продюсер отметил, что певицы выступали от себя, а не от нашей страны. Он посоветовал артисткам, которые поддерживают нарратив Москвы о «дружбе народов», поговорить о мире под обстрелами на захваченных территориях Донетчины.

«Пусть она приедет в Курахово и посидит, послушает, как звучит «дружба народов»», – предложил телеведущий.

Продюсер считает, что предательницы не имеют права ступать на нашу землю, о них нужно забыть и лишить их званий. Кроме того, артистками должна заниматься СБУ, чтобы беглые певицы понесли уголовное наказание за свои слова и действия.

Напомним, в недавнем интервью Повалий объяснила, почему поддерживала экс-президента Украины Виктора Януковича.