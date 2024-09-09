Во время съемок шоу «єПитання» POSITIFF заявил, что уже год он состоит в браке с Юлией Сахневич. Как отметил экс-участник группы «Время и стекло», они с танцовщицей расписались, «когда поняли, что так нужно», информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Артист рассказал, что все началось с того, что Юлия была его девушкой и об этом никто не знал. Певец подумал, что было бы «вау», если бы они поженились и смогли скрыть от общественности и это.

POSITIFF уточнил, что они с любимой просто красиво расписались и устроили ужин с родными. Свадьбу молодожены не праздновали, поскольку, как объяснил артист, сейчас не то время.

Певец признался, что все свободное время пытается проводить с женой. Экс-участник группы «Время и стекло» добавил, что его сольная карьера развивается – заполняется график, концертов становится больше, поэтому при любой возможности он старается быть рядом с любимой.

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