alyona alyona в комментарии «Люкс ФМ» опровергла слухи о конфликте с Jerry Heil. По ее словам, у них нет каких-то разногласий, поскольку они разные: реперша экспрессивная, а певица имеет мягкий характер, информирует «НБН».

Артистка объяснила, что она стала меньше общаться с коллегой, поскольку после «Евровидения» исполнительницы «нырнули» каждый в свою жизнь, семью, отношения, личное творчество, которые были отложены на время конкурса.

Звезда отметила, что их пути разошлись после участия в масштабном проекте, чтобы артистки могли реализовать свои планы. alyona alyona считает, что благодаря этому они с Jerry Heil не выгорают друг от друга.

Напомним, что после «Евровидения» исполнительницы выпустили трек «Подоляночка», который они также написали для песенного конкурса.

Как сообщалось, украинский певец POSITIFF признался, что уже год женат и рассказал о своей тайной свадьбе.