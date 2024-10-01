Украинская поп-дива Тина Кароль годами скрывает свою личную жизнь и никак не высказывается о своих возможных романах. Беспалов, ссылаясь на собственные источники, в Telegram-канале заявил, что у певицы есть бойфренд, который почти на 10 лет младше ее, информирует «НБН».

По словам блогера, звезда украинской сцены состоит в отношениях с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе. Возможный избранник артистки родом из Беларуси и даже служил в ВС РБ. Беспалов опубликовал фотографии певицы с этим мужчиной.

Фото – Telegram-канал BespaLOVmedia

Звездный обозреватель рассказал, что бойфренд Кароль больше 16 лет живет в США, однако бывает и в Украине. Арошидзе является президентом Protez Foundation, центр занимается протезированием и реабилитацией защитников.

Фото – Telegram-канал BespaLOVmedia

Напомним, что Кароль много лет приписывали роман с молдавским певцом Даном Баланом, артисты были тренерами в вокальном шоу «Голос країни».

В апреле исполнитель пожаловался, что поклонники их «пары» терроризируют его близких и родных. Балан заявил, что не общается с украинкой уже два года и призвал участников группы DanTina заняться своей жизнью.