Звезда украинской сцены Ирина Билык внезапно на своей странице в Instagram опубликовала фотографию бывшего возлюбленного, шоумена, певца, хореографа Дмитрия Коляденко, информирует «НБН».

«Рыба или мясо?» – подписала артистка снимок, на котором запечатлен хореограф с двумя тарелками в руках.

Фото – instagram.com/bilyk_iryna

Шоумен прокомментировал фото, спросив у Билык, понравилось ли ей блюдо.

«Ира! Тебе было вкусно?» – поинтересовался хореограф.

Поклонники певицы были удивлены воссоединению звездной пары и даже заподозрили, что у артистов снова начался роман. Некоторые фолловеры Билык вспомнили, что Коляденко недавно заверял, что не общается с исполнительницей и оставил ее в прошлом.

Отметим, что в мае в интервью Славе Демину шоумен заявил, что их пути с Билык окончательно разошлись, признавшись, что долгое время не мог отпустить бывшую и строить новые отношения.

Хореографу не понравилось поведение певицы по поводу их сотрудничества – артистка поехала в тур по стране с молодым артистом, несмотря на договоренность с Коляденко. После этого недоразумения он якобы поставил точку в их отношениях.

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