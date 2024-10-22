DREVO в студии Weekend Show на M1 заявил, что он расстроен из-за выбора музыкального продюсера для Национального отбора на «Евровидение» в этом году, кем стала звезда украинской сцены Тина Кароль, информирует «НБН».

По словам артиста, по его мнению, лучшим кандидатом на эту должность является солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров, который был музыкальным продюсером шоу в прошлом году.

Певец объяснил это тем, что Тина Кароль не музыкант, а бывший участник группы «Океан Эльзы» – музыкант. DREVO отметил, что не все песни поп-дивы ее авторства, кроме того, у исполнительницы всегда были sound-продюсеры.

Напомним, 13 сентября организаторы Национального отбора на «Евровидение» сообщили, что Тина Кароль стала музыкальным продюсером шоу. Певица прокомментировала свое участие в создании конкурса, отметив, что она рада присоединиться к команде и иметь возможность поддержать тех артистов, которые делают первые шаги, и тех, кто уже выходил на сцену шоу.

Напомним, реперша Alyona Alyona ответила, намерена ли повторить опыт с «Евровидением» и намекнула на участие Jerry Heil.